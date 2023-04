Neustadt a. d. W. (ots) - Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe

e. V. (VLH) erklärt, wie hoch der Rentenfreibetrag für 2023 ausfällt, ab wann

die gesetzliche Rente voll versteuert wird und worauf Rentner/innen außerdem

noch achten sollten. Außerdem: ein einfaches Rechenbeispiel.



Wer in diesem Jahr in Rente geht, dem steht ein Rentenfreibetrag von 17 Prozent

zu. Das bedeutet: 17 Prozent der Rente bleiben steuerfrei, 83 Prozent der Rente

müssen hingegen versteuert werden. Und dieser Rentenfreibetrag bleibt fortan in

gleicher Höhe - also als fester Eurobetrag - für die gesamte Laufzeit der Rente

bestehen.





Der volle Rentenfreibetrag wird erst im zweiten Rentenjahr berechnetGrundlage für die Berechnung des Rentenfreibetrags ist die volleJahresbruttorente. Die meisten Rentner/innen gehen allerdings unterjährig inRente, sprich: Die Rente wird im ersten Jahr in den meisten Fällen für wenigerals zwölf Monate gezahlt. Deshalb wird der Rentenfreibetrag generell erst imzweiten Rentenbezugsjahr ermittelt.Ein Beispiel: Peter geht am 1. April 2023 in Rente. Damit steht ihm einRentenfreibetrag von 17 Prozent zu. Sein Rentenfreibetrag wird erst aus dervollen Jahresbruttorente des zweiten Rentenbezugsjahrs errechnet - also desJahres 2024.Peters Jahresbruttorente 2024 beträgt 15.000 Euro. Sein Rentenfreibetrag in Höhevon 17 Prozent liegt damit also bei 2.550 Euro. Dieser Rentenfreibetrag wirdeinmal ermittelt und bleibt in den Folgejahren unverändert - auch dann, wennseine Bezüge durch Rentenanpassungen steigen sollten.Übrigens: Für das erste Jahr 2023 beträgt Peters Rentenfreibetrag 17 Prozentseiner Rente des Jahres 2023.Gut zu wissen: In den kommenden Jahren wird der steuerfreie Teil der Rente immerweiter schrumpfen, bis im Jahr 2040 alle Renten zu 100 Prozent versteuert werdenmüssen. Hier ein Überblick über die Entwicklung des Rentenfreibetrags in denkommenden Jahren:Jahr des Rentenbeginns Besteuerungsanteil in % Rentenfreibetrag in %2023 83 172024 84 162025 85 152026 86 142027 87 13Rentenerhöhungen werden voll versteuertDer Rentenfreibetrag wird also für jede Rentnerin und jeden Rentner zu Beginnder Rente individuell festgelegt. Die jährlichen Rentenerhöhungen, die im Laufeder Rente folgen, müssen allerdings in voller Höhe versteuert werden.Ein Beispiel: I ngrid geht im September 2023 in Rente und erhält eine Rente vonmonatlich 1.000 Euro. Zum 1. Juli 2024 wird die gesetzliche Rente erhöht, undsie kommt dann auf 1.100 Euro. Wie jeder/m Rentner/in steht ihr der