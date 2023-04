iTAC und Brose erarbeiten Industrie 4.0-Lösungen für die automatisierte SMT-Fertigung / MOM-Spezialist setzt mit Automobilzulieferer Use Cases mit Künstlicher Intelligenz und weiteren Zukunftstechnologien auf Basis von IIoT-Plattform um

Montabaur (ots) - Welche Einsparpotenziale und Prozessoptimierungen kann die

Automatisierung in der SMT-Fertigung bringen? Dieser und weiteren

Fragestellungen gehen der MES/MOM-Spezialist iTAC Software AG (

http://www.itacsoftware.com ) und der Automobilzulieferer Brose Fahrzeugteile SE

& Co. KG in einem Pilotprojekt auf den Grund. Dieses umfasst die Umsetzung

mehrerer Industrie 4.0-Anwendungsfälle im Hause Brose. Die Use Cases basieren

auf einer IIoT-Plattform mit Edge-Lösungen von iTAC. Ziele sind zum Beispiel die

Erhöhung der Durchlaufzeiten, Fehlervermeidung und mehr Wertschöpfung.



"Der Automobilsektor steht vor einem epochalen Wandel. Noch nie zuvor musste die

Branche solche gravierenden Veränderungen innerhalb des Wettbewerbs, der

Produkte und Prozesse zeitgleich bewältigen. E-Mobilität, autonomes Fahren und

Shared Mobility, diese und weitere Entwicklungen verändern aktuell den Markt.

Mit den stetig wachsenden Anforderungen steigt auch der Digitalisierungsgrad in

den Fabriken. Gleichzeitig müssen spezifische Vorgaben wie Zertifizierungen,

Traceability und individuelle Kundenwünsche erfüllt werden", erklärt Peter

Bollinger, CEO der iTAC Software AG.