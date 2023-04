Krankenhaus-Report 2023 Personal entlasten, Versorgungsqualität verbessern / Einladung zur Pressekonferenz am 19. April

Berlin (ots) - Die angespannte Personalsituation in den deutschen Krankenhäusern

ist nicht erst seit der Pandemie ein Thema. Insbesondere in der Pflege, aber

auch bei den Ärztinnen und Ärzten macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Auf

der anderen Seite sind die Krankenhaus-Fallzahlen zuletzt deutlich gesunken.



Was bedeutet all das für die anstehende Krankenhausreform? Das beleuchtet der

Krankenhaus-Report 2023 . Wir stellen Analysen zur Personalsituation in den

deutschen Krankenhäusern sowie mögliche Lösungsansätze für personelle Engpässe

vor. Außerdem geht es um notwendige Konsequenzen für die laufenden Beratungen

von Bund und Ländern über eine umfassende Krankenhausreform . Eine aktuelle

Auswertung zur Krebsbehandlung unterstreicht, dass vor allem Qualitätsprobleme

für eine verstärkte Konzentration der Versorgung sprechen.