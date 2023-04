Oberberg Gruppe eröffnet psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik in Bonn (FOTO)

Berlin (ots) - Im Frühjahr 2023 eröffnet die Oberberg Gruppe, führender

Qualitätsverbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie,

Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland, eine Tagesklinik in Bonn. In

unmittelbarer Nähe zur Bonner Innenstadt gelegen, bietet die Privatklinik 28

tagesklinische Plätze. Herr Dr. med. Bastian Willenborg, zuvor Ärztlicher

Direktor und Chefarzt der Oberberg Fachklinik Berlin Brandenburg und Ärztlicher

Direktor der Oberberg Tagesklinik Kurfürstendamm, übernimmt nun die Posten des

Ärztlichen Direktors und des Chefarztes in der Tagesklinik Bonn. Michael Krug

ist Kaufmännischer Direktor der Klinik.



Die Oberberg Gruppe baut tagesklinisches Angebot weiter aus





"Die Oberberg Gruppe steht für hochwertige psychiatrische undpsychotherapeutische Behandlungen. Der Ausbau und die Integrationtagesklinischer Angebote sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie derGruppe. Ziel ist es, deutschlandweit Patientinnen und Patienten diebestmöglichen Behandlungen zu ermöglichen - individuell zugeschnitten auf ihreBedürfnisse. Das Therapiekonzept aller Oberberg Kliniken ist dabei stets auf demneuesten Stand der Wissenschaft und basiert auf einem ganzheitlichenMenschenbild, bei dem die Komponenten Mensch, Wissenschaft und Atmosphäre eineharmonische Einheit bilden", erklärt Dr. Maren Kentgens, operativeGeschäftsführerin (COO) der Oberberg Gruppe. "Wir verfolgen das Ziel,Patientinnen und Patienten ein Netzwerk aus Fach- und Tageskliniken, OberbergCity Centers, Selbsthilfegruppen sowie korrespondierenden Therapeutinnen undTherapeuten anbieten zu können."Wenn eine ambulante Therapie nicht ausreicht und ein stationärer Aufenthaltnicht notwendig ist"Nicht jede Diagnose erfordert einen stationären Aufenthalt. Eine ambulanteTherapie reicht bei einigen Diagnosen aber nicht aus. Ein tagesklinischesAngebot stellt eine optimale Alternative dar", erklärt der Facharzt fürPsychosomatische Medizin, Psychotherapie und Psychiatrie Dr. Willenborg. Aufdiesem Weg wird eine Behandlung inmitten der gewohnten Umgebung ermöglicht.Therapeutische Veränderungsprozesse können so direkt im Alltag und familiärenUmfeld erprobt und umgesetzt werden. "Patientinnen und Patienten profitieren beiuns von der Kombination unterschiedlichster wirksamer Therapieverfahrenbestehend aus hochfrequenter Einzel-Psychotherapie, einem modularenGruppenpsychotherapieangebot und ernährungsmedizinischer Betreuung", so derExperte weiter.Das Behandlungskonzept der Oberberg Tagesklinik Bonn richtet sich an Menschenmit Depression, Essstörungen, somatoformen Störungen inklusive Schmerzstörungen,Angst- und Panikstörungen, Suchterkrankungen, Belastungs- undTraumfolgeerkrankungen, Zwangsstörungen und Persönlichkeitsstörungen.Notwendige Ruhe in belebter UrbanitätDie Oberberg Tagesklinik Bonn liegt in unmittelbarer Nähe zur Bonner Innenstadtund trotzdem in der mondänen und ruhigen Umgebung des Dichterviertels. Siebietet mit ihren gediegenen, großzügigen Räumlichkeiten eines sanierten Altbausviel Raum für notwendige Ruhe und Entspannung für den individuellenGenesungsprozess. "Direkt im Herzen der Stadt und doch eine 'Insel derEntschleunigung', so verstehe ich die repräsentativen Räume der OberbergTagesklinik Bonn", sagt Dr. Willenborg.Ein wichtiger Schlüssel zum Therapieerfolg ist ein gut eingespieltes,multiprofessionelles Team. In der Oberberg Tagesklinik Bonn stehen Ärztinnen undÄrzte, Therapeutinnen und Therapeuten sowie das Patientenmanagement in ständigemAustausch, um Patientinnen und Patienten gemeinsam bei der Erreichung derjeweiligen Therapieziele zu unterstützen - immer auf Augenhöhe und unterGewährleistung einer transparenten Kommunikation.Mehr über die Oberberg Tagesklinik Bonn:https://www.oberbergkliniken.de/tagesklinik-bonnDie Klinik ist telefonisch unter der Nummer +49 2283877000 50 und über folgendesKontaktformular zu erreichen: https://www.oberbergkliniken.de/kontaktPressekontakt:HOSCHKE & CONSORTEN ( mailto:oberberg@hoschke.de) http://www.oberbergkliniken.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134684/5487400OTS: Oberberg Kliniken