JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro auf "Buy" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Nach den bereits vorab veröffentlichten Jahreszahlen seien die geprüften Zahlen keine Überraschung mehr gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm versuche der IT-Dienstleister nun, das Vertrauen wieder herzustellen. Die künftige Unternehmensstrategie dürfte auf dem ersten Kapitalmarkttag des Unternehmens am 20. April vorgestellt werden./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2023 / 17:54 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2023 / 19:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nagarro Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 107,2EUR gehandelt.