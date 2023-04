Münchener Verein Karoline Viktoria Mielken verstärkt Maklervertrieb (FOTO)

München (ots) - Karoline Viktoria Mielken ist seit 15. April 2023

Vorstandsbevollmächtigte für den Bereich Lebensversicherung im Maklervertrieb

der Münchener Verein Versicherungsgruppe. Die 37-jährige gebürtige

Hannoveranerin kommt von der nettowelt GmbH, bei der sie Geschäftsführerin mit

den Schwerpunkten Marketing, Unternehmenskommunikation und Personal war.



Karoline Viktoria Mielken hat nach ihrer Ausbildung bei großen Versicherern

gearbeitet, so als Direktionsbeauftragte Spezialvertrieb Leben und Key Account

Managerin Maklervertrieb in der VHV sowie in der Maklerbetreuung und als

Spezialistin Biometrie in der Versicherungsgruppe die Bayerische.