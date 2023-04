Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Johannes Kirsch ist Unternehmer und Erfinder des Karriere Kicks,einer innovativen Karriere- und Ausbildungsmesse. Der Event-Manager hat es sichzur Aufgabe gemacht, in Zeiten des Fachkräftemangels angehende Auszubildende undUnternehmen mit einem neuartigen Konzept zusammenzubringen. Warum Unternehmenbei der Mitarbeitersuche heute auf solche kreativen Events setzen sollten,verrät er in folgendem Beitrag.Der Fachkräftemangel hat die Unternehmen fest im Griff: Viele Fachkräfte werdenin den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, gleichzeitig ist der Arbeitsmarktwie leergefegt. Eine Lösung könnte die verstärkte Ausbildung neuer Fachkräftesein, doch viele Ausbildungsstellen bleiben heute unbesetzt. Das liegt jedochnicht nur an der Konkurrenz der Betriebe mit den Fachhochschulen - oft wissendie Jugendlichen schlicht nicht mehr, was genau hinter den Berufsbezeichnungensteckt. "Um wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern,braucht es heute kreativ gestaltete Lösungen auf Augenhöhe", erklärt JohannesKirsch. "Übliche Ausbildungsmessen werden von den potenziellen Nachwuchskräftenmeist nur noch als lästige Pflicht wahrgenommen. Um sie zu einer Ausbildung zumotivieren, gilt es, die Ausbildung selbst wieder interessanter zu gestalten unddie Vorteile einer Ausbildung zu präsentieren. So verdient man in einerAusbildung beispielsweise direkt sein eigenes Geld, ist Teil eines Teams undlernt in der Praxis. Außerdem hat man am Ende der Ausbildung bereitsBerufserfahrung und weiß, wovon man spricht - ein entscheidender Vorteil auf demArbeitsmarkt. Es bleibt die Frage, wie sich Unternehmen und Jugendliche daherheute kennenlernen können."Johannes Kirsch ist seit vielen Jahren selbstständiger Unternehmer und derErfinder des Karriere Kicks. Weil er klassische Berufs- und Ausbildungsmessenfür nicht mehr zeitgemäß empfand, hat der mehrfache Deutscher Meister imTischfußball ein innovatives Messekonzept entwickelt, bei dem sich Jugendlicheund Ausbildungsbetriebe bei einer Runde Kicker auf spielerische Weisekennenlernen. So können sie in vertrauensvoller Atmosphäre eine Verbindungaufbauen und auf Augenhöhe über die Themen Ausbildung und beruflicheWeiterentwicklung sprechen. Warum Unternehmen gegen den Fachkräftemangel heuteauf derlei spielerische Live-Events setzen und ihre Nachwuchsgewinnung unbedingtkreativer gestalten sollten, verrät Johannes Kirsch im Folgenden.1. Gesunkene AufmerksamkeitsspanneVeranstaltungen zur Berufsorientierung sind für die Schüler heute ab der siebtenKlasse bereits verpflichtend, allerdings sind die klassischen Messen und