JEFFERIES stuft Zur Rose Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zur Rose vor den am 20. April erwarteten Quartalszahlen von 64 auf 60 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass die Versandapotheke ihr Schweizer Geschäft veräußert und ihre Profitabilität verbessert habe, spiegele sich in dem seit Jahresbeginn deutlich gestiegenen Aktienkurs wider, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zur Rose habe so die eigene Finanzkraft wieder hergestellt und sei wieder in der Lage, ihre Wachstumsambitionen in Deutschland voranzutreiben. Das erste Quartal dürfte allerdings noch kein Kurstreiber werden./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2023 / 04:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2023 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zur Rose Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 40,51EUR gehandelt.