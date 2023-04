Taipeh (ots) - Vom 14. bis zum 16. März fand die embedded world 2023, der

internationale Branchentreffpunkt für die Embedded-Community, auf der Nürnberger

Messe statt. Mit dabei waren die von Taiwan Excellence ausgezeichneten

Unternehmen und ihre neuesten Produkte. Im Interview mit den taiwanesischen

Marken wird ersichtlich, was hinter der vom Wirtschaftsministerium Taiwans ins

Leben gerufene Initiative und der ausgestellten Technologie steckt.



Wie oft wart ihr schon mit Taiwan Excellence auf der embedded world in Nürnberg

und was präsentiert ihr den Messebesuchern dieses Jahr?





Timo Rebstock, Repräsentant von PLANET Technology, einem weltweit führendenAnbieter von IP-basierten Netzwerkprodukten und -lösungen, sagt dazu:"Es ist das erste Mal für uns als Marke, aber auch für Taiwan Excellence, dasswir an der embedded world Messe teilnehmen. Aber wir wissen auf jeden Fallbereits jetzt, dass es nicht das letzte Mal sein wird! Nur selten sieht man einesolche Vielfalt an Experten und Spitzenunternehmen aus der ganzen Weltzusammenkommen. Wir von PLANET Technology stellen unter anderem den weltweitersten Layer-3-Managed-Switch mit Full-Port-10G-Übertragungsrate vor. DerIndustrial 10G SFP+ Managed Fiber Switch ist für IIoT, industrielleAutomatisierung und Smart City-Lösungen konzipiert und ist unter anderem in derLage, das Problem unzureichender Bandbreite zu überwinden."Welche Erwartungen habt ihr an die internationale Messe?Apacer's Repräsentant, David Chung, kommentiert:"Wir wollen Fachleuten und Entscheidungsträgern zeigen, dass taiwanesischeTechnologie einen Mehrwert für sie schaffen kann. Denn Unternehmen aus Taiwan,wie wir von Apacer, arbeiten ständig an neuen Lösungen, um den Arbeitsalltagaller zu vereinfachen. Wir haben uns beispielsweise auf die digitaleDatenspeicherung spezialisiert und bieten Lösungen für Speichermodule,industrielle SSDs, digitale Speicherprodukte für Verbraucher und integrierteAnwendungen für das IoT an. Mit unserer CoreSnapshot Technologie könnenUnternehmen vollständige Backups durchführen und SSDs auf verschiedene Artenwiederherstellen, ohne Verluste oder Ausfallzeiten."Was gibt es am Taiwan Excellence Pavillon alles zu entdecken?Vivi Ni von AIFA Technology, dem Spezialist für Smart Home Gadgets, fasst es wiefolgt zusammen:"Mit fast 40 Produkten von 18 Marken zeigen wir den Besuchern taiwanesischeInnovationen, die von der Alltagstechnologie für Mobiltelefone, bis hin zuhochspezialisierten Computern reichen. Ob für Ingenieure, Fachleute oderManager, für jeden ist etwas dabei und es besteht die Möglichkeit direkt vor Ort