Jimi IoT präsentiert die neuesten Fuhrparkverwaltungs-Lösungen auf der Global Sources Consumer Electronics 2023 und der Expo Seguridad Mexico

SHENZHEN, China, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Jimi IoT, ein führender Anbieter von Fahrzeugverfolgung durch das Internet of Things (IoT) und von Lösungen für die Fuhrparkverwaltung, präsentierte kürzlich seine neuesten Lösungen für die Fuhrparkverwaltung auf der Global Sources Consumer Electronics 2023 in Hongkong und der Expo Seguridad Mexico, der größten Veranstaltung für die Sicherheitsbranche in Südamerika. Zu den vorgestellten Produkten gehörten die fortschrittlichen Fahrzeugverfolgungsgeräte von Jimi IoT, Bestandsverfolger und die neueste Ergänzung seiner Produktlinie, die innovative JC450 Series Dashcam.