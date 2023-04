Sicherheit in der Industrie - Sicherungsposten und Mannlochwachen (FOTO)

Bonn (ots) - Die Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH aus Bonn hat sich auf

die Sicherheitsdienstleistungen für den Industriezweig spezialisiert und bietet

neben den gewöhnlichen Sicherheitsdienstleistungen auch Mannlochwachen,

Sicherungsposten und Brandposten an. Das Unternehmen ist deutschlandweit in

Chemieparks und Raffinerien tätig und verfügt über bestens ausgebildetes

Personal. Zudem ist Paffen SCC zertifiziert und erfüllt höchste Anforderungen an

Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.



Mannlochwachen sind ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen in

gefährlichen Arbeitsumgebungen. In engen Räumen wie Tanks, Silos oder Schächten

müssen oft Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, für die

Mannlochwachen sorgen, dass Arbeiter sicher in und aus diesen Räumen gelangen

und im Notfall schnell gerettet werden können. Die Mannlochwachen sind speziell

geschult und verfügen über das Wissen und die Fähigkeiten, um in diesen

speziellen Arbeitsumgebungen die Sicherheit zu gewährleisten.