MCF Energy stellt Update hinsichtlich europäischer Gasexplorationsbetriebe bereit

Vancouver (British Columbia), 17. April 2023 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX-V: MCF; FRA: DC6; OTCQX: MCFNF) („MCF Energy“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Erwerbs- und Erkundungsunternehmen für Erdgasprojekte zur Sicherung der Energieversorgung Europas, freut sich, ein Betriebsupdate bereitzustellen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im dritten/vierten Quartal 2023 sowohl in Österreich als auch in Deutschland bedeutsame Explorationsbohrungen durchführen wird. Die endgültigen Bohrstandorte wurden ausgewählt und die Genehmigungen wurden entweder bereits erteilt oder werden gerade bearbeitet. Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen Fortschritte bei der Verdoppelung seiner Aktiva in Deutschland.

Deutschland

Die strategische Ausrichtung von MCF Energy auf den deutschen Erdgassektor gewinnt an Dynamik, wobei mehrere Initiativen zur Erschließung des beträchtlichen unerschlossenen Potenzials des Landes im Gange sind. Deutschland ist der größte Energieverbraucher in Europa. Nach über 60 Jahren Nutzung der Kernenergie hat Deutschland am 15. April seine letzten drei aktiven Kernkraftwerke zugunsten von erneuerbareren Energien, Gas und Kohle abgeschaltet. Das Land ist stark von Erdgasimporten abhängig. Der Mangel an modernen inländischen Gasexplorationen, einschließlich seismischer 3D-Exploration, stellt eine einzigartige Möglichkeit für MCF Energy dar.

Durch die jüngste 100-%-Übernahme der Genexco GmbH hat MCF Energy ein wertvolles Portfolio an Aktiva im deutschen Erdgassektor erworben. Genexco hat sein Hauptaugenmerk im vergangenen Jahrzehnt auf ein Portfolio von vier Explorationskonzessionen gerichtet, einschließlich dreier unerschlossener Entdeckungen und zweier stillgelegter Felder mit beträchtlichem Erschließungspotenzial. Genexco ist bestrebt, sein Lizenzportfolio in diesem Jahr zu verdoppeln, und hat bereits mehrere Anträge für bedeutsame neue Projektgebiete eingereicht, für die in Kürze Updates erwartet werden.

Ein Schwerpunkt von MCF Energy in Deutschland ist das Projekt Reudnitz in der Nähe von Berlin, das über beträchtliche Methan- und Heliumvorkommen verfügt und in derselben Verwaltungsregion liegt wie der europäische Produktionsstandort von Tesla. Das Unternehmen plant eine Pilotanlage und bereitet sich darauf vor, im Winter 2023/24 3D-Seismik zu erwerben, um das Potenzial dieses Standorts weiter zu erkunden.