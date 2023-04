JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Sie rechne beim Umsatz mit einem Rückgang von 10 Prozent und beim bereinigten operativen Ergebnis mit einem Minus von 38 Prozent, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies gehe vor allem auf das Konto des zivilen Luftfahrtgeschäfts des Flugzeugbauers. Zudem fielen positive Einmaleffekte weg, die der Expertin zufolge den Gewinn im Vorjahr noch gestützt hatten./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 08:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 08:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 127,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m