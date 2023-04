FSD Pharma schließt im Rahmen seiner klinischen First-in-Human-Studie zu Lucid-MS (Lucid-21-302) bei Multipler Sklerose die Verabreichung an Sentinel-Probanden ab und erzielt damit einen Meilenstein

Toronto, 17. April 2023 / IRW-Press / – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“) – ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet, hat heute den Abschluss der Verabreichung von Lucid-21-302 („Lucid-MS“) an Sentinel-Probanden im Rahmen der ersten klinischen Phase-I-Studie am Menschen („FIH“) bekannt gegeben. Die Studie dient der Beurteilung dieses neuartigen Arzneimittelkandidaten als orales Therapeutikum bei Multipler Sklerose („MS“). Die Verabreichung an die Sentinel-Probanden wurde am Sonntag, den 16. April 2023 abgeschlossen.