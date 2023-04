Uber: Was die Aktie zum Top-Pick macht – time to buy oder noch abwarten?

Die US-amerikanische Investmentbank setzte das Kursziel für Uber von 47 auf 49 US-Dollar je Aktie hoch. Derzeit steht der Kurs bei circa 32 US-Dollar. Das kommt einem Aufwärtspotenzial von ungefähr 50 Prozent gleich. Seit Anfang des Jahres legte die Aktie bereits um 22 Prozent zu.

"Wir glauben, dass die dominante Größe und der Netzwerkeffekt von Uber größere Reinvestitionen in die Kundenerfahrung und -akzeptanz unterstützen, was die Häufigkeit und Beständigkeit anspornen und den Marktanteil im Laufe der Zeit erhöhen sollte", schrieb Jefferies-Analyst John Colantuoni in einer Kundenmitteilung. "Wir erwarten auch eine Fortsetzung des beeindruckenden EBITDA-Wachstums, um das Vertrauen in die langfristige Rentabilität zu stärken und den Multiplikator zu erhöhen", so der Analyst weiter.