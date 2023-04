ETA - LIGNOLOC® goes Europe

--------------------------------------------------------------

Mauerkirchen (ots) - Holznagel erhält europäische BauzulassungDer LIGNOLOC® Holznagel erhielt die europäische Zulassung für den konstruktivenHolzbau und kann nun EU-weit in tragenden Holzkonstruktionen verwendet werden.Der magazinierte Nagel aus Holz der RAIMUND BECK KG wird sowohl für Holz zu Holzals auch für Holzbaustoff zu Holz-Verbindungen eingesetzt.Die ETA gilt für die LIGNOLOC® Holznägel ohne Kopf und ermöglicht die Planung,Bemessung und Ausführung von tragenden Verbindungen im Holzrahmenbau. DieFestlegungen basieren auf einer angenommenen Nutzungsdauer der LIGNOLOC® Nägelvon 50 Jahren.Verwendet werden kann der Holznagel in Holzbaustoffen wie etwa Massivholz,Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz (LVL) und ähnlichenverleimten oder tragenden Bauteilen auf Holzbasis. Hierbei können Bretter undPlatten aus Vollholz, Holzwerkstoffen oder Gipsfaser an Holzbaustoffen unterVerwendung der LIGNOLOC® Holznägel befestigt werden. Darüber hinaus könnenVerbindungen mit LIGNOLOC® zur Herstellung von aussteifenden und mittragendenWandtafeln hergestellt werden.ETA 2023 - Deutsche Bauzulassung 2020Bei Befestigungspionier BECK wurde die ETA bereits mit Spannung erwartet. VonSeiten des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) wurde bereits 2020 die"Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung" für"Tragende Holzverbindungen unter Verwendung von LIGNOLOC® Holznägeln" erteilt."Die europäische Bauzulassung ist ein gewaltiger Schritt für unser Bestreben,LIGNOLOC® als Standard in der europäischen Baubranche zu etablieren und denökologischen Holzbau weiter voranzutreiben. Mit der ETA kann der statischeNachweis nach Eurocode 5 geführt werden", erklärt Christian Beck, GeneralManager & CEO begeistert und gibt einen kleinen Ausblick: "Auch mit derZulassung für die LIGNOLOC® Holznägel mit Kopf für Fassadenanwendungen rechnenwir noch in diesem Jahr."LIGNOLOC® - moderner Holznagel für den nachhaltigen HolzbauLIGNOLOC® ist der erste magazinierte Holznagel für den zukunftsorientiertenEinsatz in der industriellen Fertigung und ökologischen Holzverarbeitung. Vonder Produktion bis zum Recycling heben sich LIGNOLOC® Holznägel durch ihreumweltfreundlichen Eigenschaften hervor. Im März 2023 wurde BECK dafür mit demoberösterreichischen Nachhaltigkeitspreis FERONIA ausgezeichnet.