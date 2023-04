Die Etablierung einer leistungs- und ergebnisorientierten Kultur im Unternehmen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Alexander Axthelm, Alexander Dittrich und PatrickNiebergall sind erfahrene Unternehmensberater und Geschäftsführer der ScaledInnovation GmbH. Sie kennen die großen Vorteile, die Klarheit und Sicherheiteinem Unternehmen bringen und haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Kundenbeim Etablieren einer leistungs- und ergebnisorientierten Kultur in ihremUnternehmen zu unterstützen. In diesem Artikel verraten die Experten diewichtigsten Schritte.Eine leistungs- und ergebnisorientierte Kultur zeichnet sich vor allem durcheinen hohen Fokus auf Ergebnisse und geschaffene Mehrwerte aus. Zudem ist sie aneinem sehr hohen Grad der Kooperation und Kommunikation innerhalb einerOrganisation zu erkennen. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Sowohl dieEffizienz und die Produktivität als auch die Qualität steigen enorm.Gleichzeitig erhöht sich die Transparenz unter den Mitarbeitern stark. MitScaled Innovation haben Alexander Axthelm, Alexander Dittrich und PatrickNiebergall es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden dabei zu helfen, einesolche Kultur in ihrem Unternehmen zu schaffen. Sie unterstützen sie dabei,Ziele zu setzen, fokussiert darauf hinzuarbeiten und offen zu reflektieren, wennetwas nicht erfolgreich war. Mit großer Expertise und jahrelanger Erfahrungbegleiten die Experten die Planungs-, Umsetzungs- und Feedbackphasen ihrerKunden, damit sie sich kontinuierlich verbessern können. In diesem Artikelverraten Alexander Axthelm, Alexander Dittrich und Patrick Niebergall, welcheSchritte nötig sind, um eine leistungs- und ergebnisorientierte Kulturerfolgreich und nachhaltig im Unternehmen zu etablieren.1. Die Messbarkeit der leistungs- und ergebnisorientierten KulturDie wichtigste Kennzahl der leistungs- und ergebnisorientierten Kultur ist derUnternehmenserfolg. Schließlich liegt der Fokus teamübergreifend und über alleHierarchiestufen hinweg auf den Zielen und Ergebnissen. Durch die Zusammenarbeitbeim Erreichen gemeinsamer Ziele werden die Hierarchien automatisch flacher unddie Teamstrukturen produktiver. Fehler und Probleme, die auftreten, werdendirekt aufgenommen, reflektiert und gelöst. Zudem wird sichergestellt, dassFehler in der Form nicht noch einmal passieren. Insgesamt führt die leistungs-und ergebnisorientierte Kultur zu einer geteilten Verantwortung und entsprechendbesseren Ergebnissen.2. Maßnahmen zur erfolgreichen UmsetzungFührungskräfte sollten mit gutem Beispiel vorangehen, Kooperation, Kommunikationund Austausch fördern sowie Ziele und Ergebnisse delegieren. Nur so kann das