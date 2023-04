FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn deutlich nachgegeben. Am Montagnachmittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0909 US-Dollar und kostete damit fast einen Cent weniger als am Tageshoch. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs deutlich höher auf 1,0981 (Freitag: 1,1057) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9107 (0,9044) Euro.

Belastet wurde der Euro zum Wochenstart von dem aufwertenden Dollar. Die US-Währung profitierte von soliden Konjunkturdaten. Zum einen hellte sich die Industriestimmung im Bundesstaat New York auf, zum anderen verbesserte sich die Stimmung am amerikanischen Häusermarkt zum vierten Mal in Folge. Unter dem Strich dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Fed etwas länger auf Zinserhöhungskurs bleibt, etwas gestiegen sein. Der Dollar profitierte davon.