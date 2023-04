WEKA wird von Gartner® Peer Insights(TM) als "Customers' Choice" 2023 für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher ausgezeichnet

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - WekaIO ( https://c212.net/c/link/?t=0&l

=de&o=3836508-1&h=3413475714&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%

3Den%26o%3D3836508-1%26h%3D1694132624%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252F

%26a%3DWEKA&a=WEKA ), der Anbieter von Datenplattformen für leistungsintensive

Workloads, gab seine Auszeichnung als "Customers' Choice" im Gartner® Peer

Insights(TM) Voice of the Customer-Report des Jahres 2023 in der Kategorie

"Distributed File Systems and Object Storage" (Verteilte Dateisysteme und

Objektspeicher) bekannt.



"WEKA fühlt sich geehrt über die Auszeichnung als Gartner Peer Insights

Customers' Choice 2023 für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher, die auf

den ehrlichen Bewertungen unserer Kunden basiert. Wir sind die Kunden sehr

dankbar, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns ihr Feedback und ihre

Erfahrungen mitzuteilen", so Liran Zvibel, Mitbegründer und Geschäftsführer von

WEKA. "Wir sind stolz und fühlen uns geehrt angesichts des überwältigend

positiven Feedbacks, das unserer Meinung nach bestätigt, dass WEKA sein Ziel,

ein hervorragendes Produkt- und Support-Erlebnis zu bieten, das unsere Kunden

begeistert, gut umsetzt."