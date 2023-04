DOBOT Robotics präsentiert auf der Hannover Messe den Collaborative Robot CR20A mit hoher Traglast

HANNOVER, Deutschland, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 17. April 2023 präsentierte Dobot Robotics auf der Hannover Messe 2023 den kollaborativen Roboter CR20A mit hoher Traglast, der auf neuester Technologie basiert. Der Roboter zeichnet sich durch eine herausragende Leistung aus, die eine Traglast von 20 kg, einen Arbeitsradius von 1700 mm und eine Wiederholgenauigkeit von ±0,1 mm umfasst. Somit ist er in der Lage, schwere Lasten zu handhaben, zu verpacken und zu palettieren, große Werkstücke zu bearbeiten sowie lange Nähte in komplexen Szenarien zu schweißen. Die Vorstellung erfolgte offiziell auf der Hannover Messe und wurde über PRNewswire bekannt gegeben.

Weiter Radius. Hohe Nutzlast. Höhere Effizienz.