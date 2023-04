Thierry Ehrmann, Geschäftsführer von Artmarket.com und Gründer von ArtpriceTV: „Andy Warhol und Jean Michel Basquiat erreichten als wahre Säulen des Kunstmarkts beim weltweiten Ranking von Artprice 2022 nach Jahresumsätzen auf dem Auktionsmarkt jeweils den 1. Und 7. Platz und weisen eine gemeinsame Schaffensperiode von 3 Jahren auf. Sie schufen zusammen mehrere monumentale Werke, einige von mehreren Metern Länge; allerdings weisen diese Arbeiten nicht immer dieselbe Kraft auf, die den jeweils eigenen Werken abzulesen ist." Das geht jedenfalls aus den Statistiken der Auktionsmärkte hervor.

Eine gut organisierte Zusammenarbeit

1982 stellte der Kunstgalerie-Besitzer Bruno Bischofberger den jungen Jean-Michel Basquiat dem berühmten Andy Warhol vor. Sie begannen bald darauf eine Zusammenarbeit mit dem italienischen Künstler Francesco Clemente und schufen ein Gemälde nach dem anderen auf denselben Leinwänden. Das Ergebnis dieser dreifachen Zusammenarbeit ist das Werk Origin of Cotton (1984); es wurde 1992 zum ersten Mal bei Christie's in London um 95 700 Dollar versteigert. 2018 wurde es erneut versteigert, diesmal bei Sotheby's und um 592 000 (einschließlich Käuferentgelte). Für ein Gemälde auf Leinwand in einer Größe von 130 x 180 cm, signiert von drei so bekannten Künstlern, scheint dieser Preis fast zu vernünftig.

www.artprice.com/artist/763353/jean-michel-&-francesco-&-andy-basquiat-&-clemente-&-warhol/painting/15326208/origin-of-cotton

Kurze Zeit später beschlossen die beiden amerikanischen Künstler-Stars die Zusammenarbeit alleine fortzusetzen; daraus entsteht im Herbst 1985 eine bedeutende Ausstellung in New York, weniger als zwei Jahre vor dem Tod Warhols und fast drei Jahre vor dem Jean-Michel Basquiats. Das nun ikonisch anmutende Ausstellungsplakat zeigt die beiden Künstler als Boxer auf gelbem Hintergrund mit roten Sternen über den Köpfen. Die beiden Künstler sind zwar gleich groß abgebildet, scheinen aber bereits leicht auseinanderzudriften.