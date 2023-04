Übergeordnet herrscht seit einem Kursstand von 9,4334 NOK eine intakte Aufwärtsbewegung, bis Jahresanfang entwickelte sich diese im Rahmen einer gesunden Kursbewegung. Als es schließlich im Februar zu einem Ausbruch über die obere Trendkanalbegrenzung gekommen war, beschleunigte das Paar erwartungsgemäß und konnte schließlich in der ersten Aprilhälfte ein Rallyehoch von 11,5752 NOK markieren. Von diesem Niveau hat sich das Paar EUR/NOK allerdings in einem ersten Schritt unter den EMA 50 entfernt, sodass eine erste Verkaufswelle bereits zustande gekommen ist. Unter der Annahme einer dreiwelligen Konsolidierungsbewegung liegt aber noch weiteres Korrekturpotenzial in der Luft, dass durchaus für den kurzfristigen Aufbau von Short-Position genutzt werden könnte. Long investierte Anleger sollten dagegen ihr Engagement enger absichern oder aber über Gewinnmitnahmen nachdenken.

Steil gelaufen