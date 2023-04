Der „Internet +" -Wettbewerb, der von der Chongqing University ausgerichtet wird, inspiriert Studenten weltweit zu Innovation und Unternehmertum

Nach strenger Auswahl und Bewertung erreichten vier chinesische und zwei ausländische Teams das Finale. Nach hartem Wettbewerb und faszinierenden Präsentationen ihrer Projekte gewannen Studenten der Nanjing University of Science and Technology die Meisterschaft für ihre kreative Forschung mit dem Titel Light and Shadow -- Pioneer of Billion Pixel Infrared Intelligent Computational Imaging.

Alle Teams bestanden aus Hochschulstudenten aus dem In- und Ausland. Der diesjährige Wettbewerb, der am 9. April stattfand, war gleichzeitig das erste Global Entrepreneurship Forum für Hochschulstudenten.

CHONGQING, China, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 9. April endete in der südwestchinesischen Stadt Chongqing The Championship of the Eighth China International College Students' "Internet+" Innovation and Entrepreneurship Competition (der ,,Wettbewerb"), bei dem sechs hochkarätige Teams ihre Forschungsergebnisse in verschiedenen Spitzenbereichen der künstlichen Intelligenz, des Digitalen Zwillings und der computergestützten Bildverarbeitung präsentierten.

