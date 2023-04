Dragonfly Therapeutics gibt die Veröffentlichung präklinischer Daten bekannt, die DF6002, sein IL-12-Zytokin mit verlängerter Halbwertszeit, als vielversprechende Krebsbehandlung unterstützen

Die Veröffentlichung mit dem Titel „Ein optimiertesIL-12-Fc erweitert sein therapeutisches Fenster und erzielt starke Aktivität gegen Maustumoren bei tolerierbaren Arzneimitteldosen" wurde am 13. April in Cell Press's Med veröffentlicht.

WALTHAM, Mass., 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Immuntherapien entwickelt, gab heute die Veröffentlichung präklinischer Daten am 13. April in Cell Press's Med bekannt, die DF6002 als vielversprechende Behandlungsoption für Krebspatienten unterstützen. DF6002 ist Dragonflys neuartige Interleukin-12 (IL-12)-Zytokin-Immuntherapie mit verlängerter Halbwertszeit, die sich derzeit in Phase 1 der klinischen Entwicklung befindet, wobei die Dosiseskalation bei Patienten als Monotherapie und in Kombination mit Nivolumab in den USA und in Europa erfolgreich voranschreitet.