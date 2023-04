Es ist die Nachricht des Tages: Apple bietet nun 4,15% Zinsen und könnte die vermeintlich bereits abgeflaute Bankenkrise in den USA damit wieder eskalieren lassen! Denn Apple bietet damit mehr als zehnmal so hohe Zinsen wie der nationale Durchschnitt der Banken in den USA - das dürfte die Geldabflüsse bei Banken wieder beschleunigen, zumal es dort zuvor eigentlich nur US-Geldmarktfonds als Alternative für ordentliche Zinsen als Inflationsausgleich gab. Heute eine saftige Rally des Dollars, auch die Renditen für amerikanische Staatsanleihen ziehen deutlich an, nachdem der New Empire State Index viel besser als erwartet ausgefallen ist und damit den Hoffnungen auf eine baldige Senkung der Zinsen durch die Fed einen deutlichen Dämpfer versetzen..

1. Apple bietet Sparern 4,15 % Zinsen – US-Bankenschnitt 0,35 %

2. Michael Wilson warnt: Immer weniger Aktien tragen Rally – Wert auf Rekordtief

