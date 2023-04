HARTING ist DIE Verbindung zu einer nachhaltigen Zukunft (FOTO)

Espelkamp/Hannover (ots) - "Making The Difference": Unter diesem Leitthema

präsentiert die HARTING Technologiegruppe auf der HANNOVER MESSE Lösungen für

eine nachhaltige Zukunft. Während der Pressekonferenz informierte die

Technologiegruppe über Konnektivitäts- und Verkabelungslösungen für die

erneuerbare und dezentrale Energieversorgung. Außerdem ging es um Ökosysteme für

die Digitalisierung und Steckverbinder für einen effizienten und nachhaltigen

Lebenszyklus.



Die Technologiegruppe rechnet in diesem Geschäftsjahr mit einer Bestätigung des

Rekordergebnisses des vergangenen Geschäftsjahres (1.059 Mio.). Die Inflation

hat ihren Höhepunkt zwar hinter sich gelassen, trotzdem ist vorläufig keine

Entspannung in Sicht. Klimawandel, (De)-globalisierung, die neue Bankenkrise und

Lieferengpässe sind nur einige weitere Herausforderungen, mit denen Unternehmen

konfrontiert werden. "Sie bieten uns jedoch auch große Chancen, denn: Sie

treiben Themen wie Digitalisierung, erneuerbare Energien und Dekarbonisierung

voran", sagt Philip Harting, Vorstandsvorsitzender der Technologiegruppe, nach

der Eröffnung der Pressekonferenz auf dem Messestand.