S&P 500 pendelt um 4.130 Punkte

Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 ist nach dem langen Hochlauf überkauft. Auf der anderen Seite wird der S&P 500 saisonal unterstützt und zeigt sich bis Ende April/Anfang Mai mit eher weiter steigenden Kursen. Es könnte nun also lediglich eine Korrektur bis zur Unterstützung bei 4.060 Punkten stattfinden. Solange der S&P 500 diesen Bereich verteidigen kann, ist mittelfristig mit eher weiter steigenden Notierungen zu rechnen. Möglicherweise dreht der S&P 500 auch schon im Bereich um den 10er-EMA wieder nach oben ab."

Das gilt weiterhin, allerdings zeigt der S&P 500 nach dem kurzen Rücksetzer bereits wieder Stärke und gibt derzeit kaum weiter ab. Am morgigen Dienstag ist in den USA die Einreichungsfrist für die Einreichung von Steuererklärungen für 2022. In der Regel kommt es an diesem Tag, als auch am folgenden Tag zu eher steigenden Kursen im S&P 500.