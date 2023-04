BENY erweitert sein strategisches Angebot für saubere Energie für den britischen Markt

WENZHOU, China, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- BENY gab bekannt, dass es sein neuestes EV-Lade+EMS+PV-System am Stand J42 auf der Fully Charged LIVE vorstellen wird, die vom 28. bis 30. April stattfindet. Die Messe ist der erste Auftritt von BENY auf der Auto Show und zeigt das Engagement des Unternehmens auf dem Markt für neue Energien in Großbritannien.

Tim Wu, Vertriebsleiter bei BENY, sagte: „Die britische Regierung hat eine neue Verordnung über die Anforderungen an intelligentes Laden eingeführt, die am 30. Dezember in Kraft getreten ist und vorschreibt, dass die meisten privaten Ladestationen in Privathaushalten und am Arbeitsplatz über intelligente Funktionen verfügen müssen. Einige neue Produkte von BENY sind so konzipiert, dass sie genau diese Vorschrift erfüllen." Er erwähnte, dass das OCPP EV-Ladegerät von BENY in einphasigen (7 kW) und dreiphasigen (22 kW) Varianten erhältlich ist. Mit seinen wand- und mastmontierten Konfigurationen sowie dem staub- und wasserfesten IP65-Gehäuse kann das Ladegerät im Innen- oder Außenbereich installiert werden. Darüber hinaus bietet das Ladegerät einen integrierten Schutz gegen Überstrom, Überspannung und Kurzschluss.

BENY hat sich einer globalen Vision verschrieben, die auf produktzentrierter Technik basiert, die den Kunden in den Mittelpunkt unserer wichtigsten Entscheidungen stellt und sicherstellt, dass wir unsere Aufgabe beim Übergang zu sauberer Energie erfüllen, indem wir dazu beitragen, diese effizienter, sicherer und zuverlässiger zu machen. Ganz gleich, ob Sie bereits Kunde oder neu bei BENY sind und daran interessiert sind, die Marke in Ihr Produktportfolio aufzunehmen, wir freuen uns darauf, Sie am Stand von BENY begrüßen zu dürfen.

BENY New Energy wurde 2011 gegründet und ist einer der weltweit ersten und erfahrensten Hersteller von Schutzkomponenten. Das Unternehmen bietet einen Mehrwert auf jeder Ebene der Solarlieferkette und spricht Hausbesitzer und Unternehmen sowie Stromerzeuger und Investoren in erneuerbare Energien weltweit an. Das EV-Ladegerätgeschäft von BENY basiert auf seiner 30-jährigen Erfolgsgeschichte im Bereich der Leistungselektronik und seiner Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung langlebiger und zuverlässiger Produkte. Die integrierte Ladelösung von BENY zeichnet sich durch hohe Schutzfähigkeit, erstklassige Effizienz und viele weitere benutzerfreundliche innovative Technologien aus. Weitere Informationen finden Sie auf www.evbeny.com

