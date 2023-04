PEKING, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Stadt Pu'er in der südwestchinesischen Provinz Yunnan, die im goldenen Gürtel für den Kaffeeanbau nahe des Nördlichen Wendekreises liegt und über ein ausgedehntes Gebiet mit heißen Zonen, reichlich Niederschlag und ein geeignetes ökologisches Umfeld verfügt, ist als die chinesische Hauptstadt des Kaffees bekannt.

Statistiken geben an, dass die Kaffeeanbaufläche in der Stadt derzeit 679.000 mu (etwa 45.266 Hektar) erreicht, was die Stadt zu einem der wichtigsten Kaffeeanbaugebiete mit dem höchsten Ertrag und der besten Qualität in China und zu einem wichtigen Vertriebszentrum für den Kaffeehandel macht.