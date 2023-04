Astronergy bietet dem rumänischen Energiekonzern 200 MW TOPCon-Module an

HANGZHOU, China, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Der Vertrag über 200 MW ASTRO N TOPCon-PV-Module vom Typ n wurde zwischen Astronergy und EXIMPROD GRUP – einem der wettbewerbsfähigsten Akteure des rumänischen Energiesektors – nach dem Besuch einer Delegation von EXIMPROD GRUP in der Astronergy-Produktionsstätte in Haining am 6. April unterzeichnet.

EXIMPROD GRUP ist ein Experte für Design, Herstellung und Projektentwicklung im Energiebereich. Die Delegation des Konzerns besuchte das Astronergy PV-Testzentrum und Werkstätten für PV-Zellen und PV-Module. Strenge Tests und intelligente Herstellungsverfahren vermittelten ihnen einen guten Eindruck von Astronergys zukunftsweisenden Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionskapazitäten.