Die Royal Commission for AlUla (RCU) arbeitet mit dem Luxushotel-Betreiber GHM zusammen, um das Chedi Hegra in der Hegra UNESCO World Heritage Site zu entwickeln

ALULA, Saudi-Arabien, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Umgeben von einem beeindruckenden menschlichen und natürlichen Erbe wird The Chedi Hegra das erste Hotel sein, das seine Gäste zu einem einzigartig authentischen Luxuserlebnis tief in der antiken Nabataean-Stätte im Nordwesten Saudi-Arabiens einlädt. Die RCU hat die Luxushotelmanagementgesellschaft GHM ausgewählt, um das Hotel als The Chedi Hegra zu betreiben.

The Chedi Hegra liegt in Saudi-Arabiens erster UNESCO-Weltkulturerbestätte und wird bis zum 4. Quartal 2023 eröffnet. Es wird 35 auf den Kunden zugeschnittene Gästezimmer bieten, von denen jedes seine eigene Verbindung zur Hegra-Landschaft hat, ein atemberaubendes Zeugnis des menschlichen Ausdrucks in der natürlichen Umgebung.

Die RCU baut das Hotel direkt in mehrere bestehende Strukturen ein, darunter ein alter Bahnhof und umliegende Gebäude, das Hegra Fort und andere. Struktur- und Außenwände, teilweise in historischer Lehmziegelbauweise, werden erhalten und in die moderne Architektur integriert. Der überwiegende Teil der UNESCO World Heritage Site bleibt von den Bauarbeiten unberührt und wird von der RCU sorgfältig erhalten, um die Integrität des außergewöhnlichen menschlichen und natürlichen Erbes von Hegra zu bewahren.

Die RCU hat auch dafür gesorgt, dass alle Planungs- und Baumaßnahmen mit der Nachhaltigkeits-Charta von AlUla übereinstimmen, einschließlich eines sanften Tourismuskonzepts, einer phantasievollen Infrastruktur, der Bepflanzung mit nativer Flora und eines rein elektrischen Mobilitätssystems. Soweit möglich, werden für das Projekt lokale Baumaterialien verwendet und mit lokalen Unternehmen und Arbeitskräften zusammengearbeitet. Es wird erwartet, dass das Hotel nach seiner Fertigstellung mindestens 120 Arbeitsplätze schaffen wird.