Sapphiros erhält 11 Millionen Dollar von NIH RADx® Tech zur Entwicklung eines rezeptfreien molekularen Test der nächsten Generation

Boston (ots/PRNewswire) - Sapphiros, ein Plattformunternehmen, das sich dem

Aufbau der nächsten Generation von Verbraucherdiagnosetechnologien widmet, ist

stolz darauf, bekannt zu geben, dass es vom Technologieprogramm Rapid

Acceleration of Diagnostics (RADx®) der National Institutes of Health (NIH)

ausgewählt wurde, um einen leistungsstarken, rezeptfreien molekularen

Multiplex-Atemwegsdiagnosetest zu entwickeln, der RSV, Influenza A, Influenza B

und COVID-19 in einem einzigen Test schnell erkennen kann.



Sapphiros hat 11,1 Millionen Dollar für die Durchführung des ersten

Arbeitsprogramms erhalten, in dem patentrechtlich geschützte isotherme

Molekularchemie, patentrechtlich geschützte leitfähige Farben in hohen Mengen,

gedruckte Elektronik und Sensortechnologien kombiniert werden. Diese Funktionen

sind darauf ausgelegt, kostengünstige, einfach zu handhabende und schnell

einsetzbare diagnostische Tests zu liefern. Nach dem erfolgreichen Abschluss

dieses ersten Arbeitsprogramms wird Sapphiros weitere Unterstützung und

Finanzierung prüfen.