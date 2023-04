InfiRay debütiert auf der Hannover Messe 2023

YANTAI, China, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- IRay Technology Co., Ltd. (im Folgenden "InfiRay"), eine führende Marke inder Wärmebildbranche, hat sich auf der Hannover Messe 2023 in Deutschland mit großem Auftritt präsentiert. InfiRay präsentierte seine innovativen Technologien und insbesondere Wärmebildprodukte in Halle 11, Stand A52 auf dem Messegelände in Hannover, Deutschland.

InfiRay wird uns eine Reihe von Infrarot-Wärmebildgeräten zeigen, die systematische Infrarot-Anwendungslösungen für den industriellen Fertigungsbereich bieten. Die InfiRay-Produktlinie für tragbare Wärmebildgeräte hat mehrere neue Geräte mit unterschiedlichen Auflösungen und Sichtfeldern auf den Markt gebracht, um die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen in diversen Branchen abzudecken. Darüber hinaus wird InfiRays erste 1280×1080-Wärmebildhandkamera auf der Messe Hannover vorgestellt. Sie besitzt verschiedene intelligente Funktionen und vermittelt einen starken visuellen Eindruck. Sie gewann den deutschen Red Dot Design Award 2023. Zusätzlich zu den ursprünglichen 256×192 Online-Überwachungskameras baute InfiRay den 384×288 Wärmebilddetektor in ein kompaktes Kartengerät ein, um Online-Überwachung seiner Kunden zu ermöglichen und hochauflösende Bildoptionen anzubieten. InfiRay kann Online-Überwachungsgeräte und ergänzende Lösungen mit unterschiedlichen Auflösungen für Festbrennweiten, elektrische Methoden zur Fokussierung und Hochtemperatur anbieten. InfiRay wird auch Wärmebildkameras für Gasdetektion vorstellen, die nicht nur VOC-Gase wie CH4 umfassen, sondern auch das für die Stromerzeugung benötigte SF6.

Reichhaltige Funktionen, neue Erfahrungen und systematische Lösungen sind in InfiRay enthalten, also bleiben Sie dran.

