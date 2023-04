Das BGA Forum soll das Verständnis der internationalen Gemeinschaft für China verbessern

GUANGZHOU, China, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Das "Understanding China - BGA Dialogue"-Forum soll in Guangzhou von 18. bis 20. April 2023 stattfinden. Das Forum von derChinese Association for Science and Technology, der China Public Diplomacy Association, der Volksregierung der Provinz Guinea und der French Prospect and Innovation Foundation gemeinsam veranstaltete Forum steht unter dem Motto „Chinese Modernization and New Opportunities for the World".

„Wir werden das zweite Centenary Goal wie geplant erreichen und durch unsere eigene Entwicklung einen größeren Beitrag zum Weltfrieden und zur Entwicklung sowie zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamer Zukunft für die Menschheit leisten", kommentierte Herr Zheng Bijian, Vorsitzender des China Institute for Innovation and Development Strategy.