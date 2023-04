GUANGZHOU, China, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die 133. China Import- und Exportmesse („Canton Fair", „Fair"), die kürzlich in Guangzhou eröffnet wurde, präsentiert hochwertige, geniale Fertigungsprodukte. Auf der Canton Fair werden diese Haushalts- und Badezimmerprodukte mit praktischen Funktionen, einzigartigem Design und verschiedenen internationalen Standardzulassungen auf globale Käufer treffen und an Verbraucher in vielen Ländern verkauft.

Tangshan Imex Industrial Co., Ltd. („IMEX"), eines der ersten Import- und Exportunternehmen, das sich auf die Baustoff- und Sanitärindustrie spezialisiert hat, hat eine neue Generation von wandhängenden Toiletten mit Drehspülung auf den Markt gebracht, die auf der Erkenntnis der unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse der weltweiten Verbraucher in Bezug auf Zweckmäßigkeit, Ästhetik und Qualität von Haushaltsprodukten beruht. Ausgestattet mit einer neuen Generation von Rotationsspülungen löst dieses Produkt das Problem der lauten Spülgeräusche herkömmlicher Spültoiletten grundlegend.