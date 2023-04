Hoymiles unterstützt Kunden bei der Maximierung des Energieertrags mit neuen dreiphasigen 4-in-1-Mikro-Wechselrichtern

Die neuen dreiphasigen HMT-Mikro-Wechselrichter sind mit drei Leistungsoptionen von 1600 VA, 1800 VA und 2000 VA erhältlich und damit die ideale Wahl für gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Warum hat Hoymiles diese neuen dreiphasigen 4-in-1-Mikro-Wechselrichter auf den Markt gebracht?

„Diese neuen Mikro-Wechselrichter sind für die Unterstützung von Hochleistungs-Photovoltaikmodulen konzipiert, die auf dem Markt immer beliebter werden", erklärt Steven Zhang, der Product Director von Hoymiles. „Da die dreiphasigen Netze in den einzelnen Ländern und Regionen unterschiedlich sind, wurden die Mikro-Wechselrichter so konzipiert, dass sie sich an eine Vielzahl von Anforderungen anpassen und somit für Hoymiles-Kunden in aller Welt geeignet sind."

Was macht diese Mikro-Wechselrichter so besonders?

Diese dreiphasigen 4-in-1-Mikro-Wechselrichter verbessern das Preis-Leistungs-Verhältnis für Kunden, da ein Gerät an bis zu vier PV-Module angeschlossen werden kann.

Mit einer maximalen Ausgangsleistung von bis zu 2000 VA und einem maximalen DC-Eingangsstrom von bis zu 16 A arbeiten sie nahtlos mit den gängigen 182/210 Hochleistungs-PV-Modulen zusammen. Die maximale Eingangsspannung von 65 V gewährleistet eine weitgehende Kompatibilität der Mikro-Wechselrichter mit gängigen PV-Modulen, insbesondere mit solchen mit hoher Voc wie den 78-Zellen-Modulen 182. Dabei handelt es sich um ein topologisches Upgrade des vorherigen dreiphasigen Mikro-Wechselrichters HMT-2250 von Hoymiles, der einen maximalen Eingangsstrom von 11,5 A und eine maximale Eingangsspannung von 60 V hatte. Die Änderungen machen die neuen 4-in-1-HMT-Mikro-Wechselrichter stabiler und ermöglichen es den Kunden, den Energieertrag zu maximieren und gleichzeitig die Energieverschwendung zu minimieren.

Sorgfältig konzipierte Optimierungen erleichtern den Kunden ebenfalls die Installation der Mikro-Wechselrichter. Die beiden Eingangskanäle auf jeder Seite der Mikro-Wechselrichter erleichtern den Kunden die Planung ihres Systems und die optimale Anordnung von Mikro-Wechselrichtern und Modulen.

Darüber hinaus verfügen die Mikro-Wechselrichter über die drahtlose Sub-1G-Kommunikation mit dem Hoymiles-Kommunikations-Gateway DTU (Datenübertragungseinheit), wodurch die Datenübertragung über eine größere Entfernung stabiler wird.

Wie alle Mikro-Wechselrichter von Hoymiles verfügen auch die neuen dreiphasigen 4-in-1-Mikro-Wechselrichter über ein integriertes Netzschutzrelais, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten.

All diese Merkmale machen die neuen Modelle vielseitiger, effizienter, sicherer und einfacher in der Anwendung für alle Hoymiles-Kunden.

Über Hoymiles

Das 2012 gegründete Unternehmen Hoymiles ist ein globaler Anbieter von MLPE-Lösungen (Stromanlagenelektronik auf Modulebene), der sich auf Mikro-Wechselrichter auf Modulebene, Speichersysteme und Schnellabschaltsysteme spezialisiert hat. Mit seiner Vision einer sauberen, nachhaltigen Zukunft strebt das Unternehmen danach, mit seinen leistungsstarken und zugänglichen Produkten Innovationen in der intelligenten Energiebranche voranzutreiben.

Dank des Einsatzes unseres engagierten Ingenieurteams, der über 1200 globalen Experten und aufgrund eines Vertriebs- und Servicenetzwerks, das sich über Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien erstreckt, konnte Hoymiles Hausbesitzern und Gewerbetreibenden bereits in mehr als 110 Ländern und Regionen den Fortschritt zu einer wahrhaft offenen Energiequelle ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.hoymiles.com/

