Casio bringt G-SHOCK mit Armbändern auf den Markt, die mit den Modellnamen früherer berühmter G-SHOCK-Uhren bedruckt sind

G-SHOCK bringt zum 40. Jubiläum REMASTER-BLACK-Modelle heraus

TOKIO, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Markteinführung der neuesten Ergänzungen zu seiner Reihe stoßfester G-SHOCK-Uhren bekannt, die zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Marke G-SHOCK entwickelt wurden. Die vier Uhren mit dem Namen REMASTER BLACK tragen ein Band, auf dem die Modellnamen früherer Meilensteinmodelle von G-SHOCK eingraviert sind, deren Innovationen die Evolution im unermüdlichen Streben nach Widerstandsfähigkeit geprägt haben.

Diese stoßfesten REMASTER-BLACK-Zeitmesser zum 40-jährigen Jubiläum sind mit einem Band ausgestattet, auf dem die Namen und das Erscheinungsjahr früherer G-SHOCK-Meilensteinmodelle aufgedruckt sind. Aus mehr als 4.200 Modellen, die in den letzten 40 Jahren auf den Markt gebracht wurden, hat Casio 49 G-SHOCK-Modelle ausgewählt, um die innovativen Fortschritte in Struktur, Funktion, Materialien und Design zu repräsentieren, welche die Marke im Laufe der Zeit erzielt hat. Diese Modellnamen werden mit einem Heißprägeverfahren auf das REMASTER-BLACK-Band aufgedruckt, wobei der Schriftzug in das Band eingeprägt wird und ein strukturierter, geprägter Effekt entsteht. Das Gesamtdesign ist in G-SHOCK-Markenschwarz gehalten und mit einer goldfarbenen Edelstahlbandschlaufe akzentuiert.