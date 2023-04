Chinas Wirtschaft erholt sich stärker als erwartet - 4,5 Prozent Plus

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Wirtschaft hat sich im ersten Quartal deutlich erholt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs von Januar bis März unerwartet stark um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte. Volkswirte hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Nach dem Ende der Null-Covid-Strategie Anfang Dezember und der Corona-Infektionswelle zum Jahresbeginn war das Wachstum in den ersten drei Monaten deutlich schneller als im letzten Quartal 2022, als nur 2,9 Prozent erreicht wurden. Es ist aber etwas langsamer, als von der Regierung mit "rund fünf Prozent" für das laufende Jahr geplant./lw/DP/zb