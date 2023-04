MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Gasheizungsverbot/Atom-Aus:

"Die Grünen dürfen eine wahrhaft historische Woche feiern: Am Samstag hat ihr Wirtschaftsminister Robert Habeck der Kernkraft in Deutschland den Stecker gezogen. Und am Mittwoch will das Bundeskabinett Habecks Gesetz zur Wärmewende absegnen, das Millionen von Hausbesitzern bis ins Kleinste vorschreibt, wie sie künftig zu heizen haben, welche Therme sie wann ein- oder auszubauen haben. Teuer wird es für die Bürger in beiden Fällen. Ökonomen, Hausbesitzerverbände, kommunale Versorger, Handwerker, sogar die Schornsteinfeger, sie alle laufen Sturm. Murks, lautet ihr selten einmütiges Urteil. Doch den Marsch in den grünen Vorschriftsstaat können sie ebenso wenig stoppen wie die FDP. Zum zweiten Mal, wie schon beim Atom-Aus, lassen sich die Liberalen von ihren Koalitionspartnern mit einem Linsengericht abspeisen. Doch der Zahltag kommt. Auch für die Grünen, die den Bürgern den Schlamassel eingebrockt haben. Spätestens im Herbst 2025 wird abgerechnet."/DP/jha