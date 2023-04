ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur drohenden Wohnungsnot:

"Viele Menschen sind in Sorge, wo sie im Alter wohnen werden. Deshalb sollte die Bundesregierung, statt zu zögern, das Problem jetzt beherzt anpacken. Die Lösung besteht im Neu- und Umbau. In Städten und Dörfern muss bezahlbarer altersgerechter Wohnraum entstehen, der Senioren den Umzug vom Eigenheim in eine kleinere Wohnung ermöglicht. Zudem sollten Anreize geschaffen werden, dass sich die Sanierung zur barrierefreien Einliegerwohnung lohnt. Das kann durch staatliche Zuschüsse gelingen. Doch nicht nur die finanzielle Förderung ist wichtig. Entscheidend ist auch, dass im Normen- und Auflagendschungel Ordnung geschaffen wird. Unsinnige Vorschriften gehören abgeschafft. Nur so kann auch mehr Tempo in den Aus- und Neubau kommen."/DP/jha