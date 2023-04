FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. April 2023

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q2 Trading Update

08:00 GBR: Anglo American, Capital Markets Day

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Hauptversammlung

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Easyjet, Trading Update 1. Halbjahr

DEU: Sixt SE, Analystenkonferenz

USA: First Horizon, Q1-Zahlen