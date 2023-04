FRANKFURT (dpa-AFX)

------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Für den Dax dürfte es am Dienstag nach seinem kleinen Rücksetzer zum Wochenstart zunächst wieder nach oben gehen. Der Aufwärtsschwung hält sich aber erst einmal in Grenzen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,15 Prozent auf 15 813 Punkte. Seinen bisher höchsten Stand von 16 290 Punkten hatte der Dax im November 2021 erreicht, diese Marke bleibt im Visier. Aus Asien kamen am Morgen positive Wirtschaftsdaten aus China, die Kurse dort gaben aber moderat nach. Das Thema möglicher weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed beschäftigt die Anleger nach wie vor. Derweil geht die Berichtssaison in Europa und in den USA weiter. Am Nachmittag stehen vor allem die Quartalszahlen weiterer US-Banken wie Goldman Sachs im Blick.