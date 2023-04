Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine schossen die Notierungen für Weizen im März letzten Jahres zeitweise an die Hochs aus 2008 um 1.349 US-Cents hoch, schnell stabilisiert sich die Lage allerdings wieder, in einem ersten Schritt ging es in den Bereich von 1.031 US-Cents zurück, im weiteren Verlauf auf 756 US-Cents. Im November letzten Jahres kam es schließlich zu einem Aufwärtstrendbruch, dies eröffnete weiteres Korrekturpotenzial auf 654 US-Cents. Genau dort startete Anfang März schließlich eine volatile Stabilisierungsphase, die zunehmend in einen Boden mündet. Noch wurde dieses Konstrukt allerdings nicht aktiviert, was allerdings für die nächste Zeit bevorstehen könnte.

Trendwendemuster verdichten sich