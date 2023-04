Kiplin Metals ernennt Vertragspartner für das Explorationsprogramm auf dem Uranprojekt Cluff Lake Road („CLR“) in Saskatchewan

17. April 2023 / IRW-Press / - Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das „Unternehmen“ oder „Kiplin“) hat die Firma Grander Exploration mit der Durchführung der bevorstehenden Explorationsphase auf dem Uranprojekt Cluff Lake Road („CLR“) beauftragt. Das Projekt befindet sich im Nordwesten von Saskatchewan und ist vom vielbeachteten Projekt Patterson Lake North (PLN) von F3 Uranium Corp. (ehemals Fission 3.0) („F3“) umgeben.

Im Westen grenzt das CLR-Konzessionsgebiet des Unternehmens an den „North Conductor Complex“ von F3, der in süd-südöstlicher Richtung verläuft und sich auf das Konzessionsgebiet CLR erstreckt. Der frühere Eigentümer Fission Uranium Corp. („FISSION“) und F3 haben mehrere geophysikalische Messungen absolviert, einschließlich elektromagnetischer VTEM-Vermessungen mit dem Hubschrauber, TEM-Untersuchungen (HT SQUID und Coil Moving-Loop TEM) und Messungen des Gleichstromwiderstands, die die westliche Flanke des Konzessionsgebiets CLR teilweise abgedeckt haben. Die Mitarbeiter von Grander Exploration und des Unternehmens evaluieren derzeit die effektivsten geophysikalischen Verfahren, die auf dem Konzessionsgebiet CLR eingesetzt werden sollen. Diese Messungen werden mit den früheren Untersuchungen von F3 korrelieren und zielen darauf ab, den North Conductor Complex genauer abzugrenzen und auf das Konzessionsgebiet CLR hinaus zu erweitern. Bis dato hat F3 nur ein einziges Bohrloch (PLN22-29) in diesem Gebiet niedergebracht (Pressemeldung vom 28. November 2022).

Nach der jüngsten (November 2022) Entdeckung der hochgradigen Uranzone JR (15 Kilometer süd-südwestlich des Konzessionsgebiets CLR) durch F3 betrachtet das Unternehmen Bereiche auf dem Konzessionsgebiet CLR, die Ähnlichkeiten zum North Conductor Complex aufweisen, als eine der höchsten Explorationsprioritäten. Der North Conductor Complex von F3 besteht aus drei parallelen Leitern, die sich über eine Breite von einem Kilometer erstrecken. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sich alle drei von F3 identifizierten Leiter des North Conductor Complex auf das Konzessionsgebiet CLR des Unternehmens fortsetzen könnten. Darüber hinaus hat das Unternehmen auf seinem Konzessionsgebiet CLR sowohl parallele als auch quer verlaufende magnetische Lineamente definiert.