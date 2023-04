Der Online-Händler Zalando orientiert sich neu und hat sich kürzlich von seinem ungebremsten Wachstumskurs verabschiedet. Das Management legt aktuell mehr Wert auf Marge. Jüngst hatte das Unternehmen, das seine Belegschaft in der Vergangenheit immer wieder aufgestockt hatte, den Abbau von Hunderten Stellen angekündigt. Zalando hatte zum Jahreswechsel rund 17.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus werden die finanziellen Daumenschrauben für Händler angezogen, welche die Infrastruktur von Zalando nutzen. Es fallen für die mehr als 7.000 Partner, die derzeit Textilien und Schuhe über die Plattform verkaufen, Provisionen von bis zu 25 Prozent an. Für viele erscheint es nicht mehr wirtschaftlich, auf der Plattform Geschäfte zu machen. Das Management von Zalando hat offenbar nichts gegen eine Straffung des Angebots.

Die seit Mitte Juli 2021 aufrechte Abwärtssequenz der Zalando-Aktie wurde Ende Oktober 2022 nachhaltig durchbrochen. An eine starke Kursperformance im Oktober reiht sich Anfang November ein „nach oben gerichteter Crash“. Vom partiellen Tief Ende September 2022 bei 19,18 Euro bis zum 3. Februar 2023 hat der Kurs um rund 149 Prozent auf 45,91 Euro hinzugewonnen. Das Niveau bei 45,91 Euro wurde von Mitte Januar 2023 bis Anfang Februar mehrfach getestet, konnte aber nicht signifikant überschritten werden. Nach dem Test der Widerstandszone reiht sich eine Konsolidierung ein, die aktuell noch immer Bestand hat. Die Volatilität ist etwas zurückgekommen, was aber dafür sorgen sollte, dass der Inline-Bereich des vorgestellten Optionsscheines nicht so schnell verlassen wird. Die Wachstumsstory von Zalando weicht dem neuen Fokus auf eine höhere Marge. Dieser Umstand sollte auch dafür sorgen, dass die erwarteten Kursausschläge moderater verlaufen.

Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz: