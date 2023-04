Ariceum Therapeutics gibt Erweiterung der Serie-A-Finanzierung auf 47,75 Mio. Euro bekannt, um seine klinische Pipeline der nächsten Generation von Radiopharmazeutika voranzutreiben

Die neuen Investoren Andera Partners und Earlybird Venture Capital schließen sich dem bisherigen Investor Pureos Bioventures an und bringen weitere 22,75 Mio. Euro ein

Die Mittel werden für die Weiterentwicklung der klinischen Pipeline und das weitere Wachstum von Ariceum Therapeutics verwendet

Olivier Litzka von Andera Partners und Christoph Massner von Earlybird Venture Capital werden Mitglieder des Beirates von Ariceum

BERLIN, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Ariceum Therapeutics (Ariceum), ein privates Biotech-Unternehmen, das radiopharmazeutische Produkte für die Diagnose und Behandlung bestimmter schwer behandelbarer Krebsarten entwickelt, gibt heute den erfolgreichen Abschluss einer Erweiterung der Serie-A-Finanzierung bekannt. Nach der im Juni 2022 angekündigten Serie-A-Finanzierung in Höhe von 25 Millionen Euro wurden weitere 22,75 Millionen Euro eingeworben. Die Finanzierung stand unter der Führung der neuen Investoren Andera Partners und Earlybird Venture Capital der auch der bestehende Investor Pureos Bioventures beigetreten ist, der damit seine ursprüngliche Investition in das Unternehmen verdoppelte. Im Rahmen der Investition werden Olivier Litzka, Partner bei Andera Partners, und Christoph Massner, Principal bei Earlybird, Mitglieder des Beirates.

Ariceum beabsichtigt, die Erlöse aus der Finanzierung zu verwenden, um seine klinische Pipeline voranzutreiben und das Unternehmen weiter aufzubauen, wobei der Schwerpunkt auf seinem am weitesten fortgeschrittenen proprietären Peptidderivat, Satoreotide, sowie auf dem Aufbau einer Pipeline weiterer Projekte liegt.

Satoreotid ist ein radiopharmazeutisches Arzneimittel und ein Antagonist des Somatostatin-Typ-2 (SST 2 )-Rezeptors, der bei vielen Krebsarten überexprimiert wird, darunter bestimmte neuroendokrine und andere aggressive, schwer behandelbare Krebsarten mit schlechter Prognose wie dem kleinzelligen Lungenkrebs (SCLC). Ariceum will Satoreotid als „Theranostikum" sowohl für die Diagnose als auch für die Behandlung von Tumoren einsetzen, die den SST 2 -Rezeptor exprimieren. Satoreotid befindet sich in der frühen klinischen Entwicklung und wurde bisher an mehr als 100 Patienten verabreicht, darunter mehr als 150 therapeutische Verabreichungen in verschiedenen Indikationen.