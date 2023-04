Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Mannheim. Nach einer Eintrübung im Vormonat wird infolge der Beruhigung der jüngsten Bankenturbulenzen mit einer Aufhellung gerechnet. In den USA stehen Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm./bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 133,75 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,48 Prozent.

