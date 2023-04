Seit Tansanias neue Präsidentin Samia Suluhu Hassan an der Macht ist, hat sie für eine Stärkung der politischen und sozialen Stabilität in dem ostafrikanischen Land gesorgt und unter anderem das Ziel ausgerufen, dass der Bergbau bis 2025 10% Anteil an der Wirtschaftsleistung Tansanias haben soll. Das hat nicht nur neue Investitionen von internationalen Rohstoffkonzernen wie BHP und Shell angezogen, sondern auch dazu geführt, dass die USA erst kürzlich, unter anderem durch einen Besuch von Vizepräsidentin Kamala Harris, ihre strategische Beziehung zur tansanischen Regierung verstärkten und die Bedeutung des Landes als aufstrebender, wichtiger Lieferant kritischer Rohstoffe für Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz in Elektromobilen betonten.



Bei der Unterzeichnung der Rahmenvereinbahrung mit Tansania; Quelle: EcoGraf Ltd.

Zu diesen kritischen Mineralen gehört auch das in Batterieanoden verwendete Graphit, das die australische EcoGraf Limited (WKN A2PW0M / ASX EGR) auf ihrem bereits weit fortgeschrittenen Epanko-Projekt in Tansania fördern will. Am gestrigen 17. April 2023 erreichte EcoGraf nun auf dem bereits einige Jahre andauernden Weg zu diesem Ziel einen wichtigen Meilenstein. Denn im Beisein von Präsidentin Hassan, des Ministers für Mineralien Dotto Biteko und unter anderem Vertretern der Botschaften Deutschlands und der USA wurde eine Rahmenvereinbarung zur Entwicklung und zum Betrieb des Epanko-Graphitprojekts zwischen dem Unternehmen und der Regierung Tansanias offiziell unterzeichnet!

Die Rahmenvereinbarung umfasst dabei einig äußerst wichtige Punkte, zu denen auf jeden Fall gehört, dass die neu gegründete Gesellschaft Duma TanzGraphite Epanko entwickeln und betreiben soll. Diese gehört zu 84% EcoGraf, während die Regierung Tansanias eine freie Beteiligung von 16% an Duma TanzGraphite hält.

Bestehende Epanko-Lizenzen, Projektgenehmigungen, Umweltgenehmigungen, Umsiedlungspläne und Finanzsalden werden zudem von der hundertprozentigen EcoGraf-Tochter TanzGraphite auf Duma TanzGraphite übertragen, wobei diese Übertragungen nicht steuerpflichtig sind. Hinzu kommt, dass die Rahmenvereinbarung vorsieht, dass Duma TanzGraphite eine neue „Special Mining Licence“ (besondere Abbaulizenz) erhält, die sich über die gesamte Betriebsdauer des Epanko-Projekts erstreckt!

Wie EcoGraf betont, ist die Erteilung dieser Lizenz eine der entscheidenden Vorbedingungen, die mögliche Finanzierer des Projekts, zu denen unter anderem die deutsche KfW IPEX-Bank gehört, erfüllt sehen wollen. Und EcoGraf und die Regierung Tansanias werden nun gemeinsam daran arbeiten, die Finanzierung für die Entwicklung des Epanko-Projekts zu erhalten. Wobei auch behilflich sein dürfte, dass die tansanische Regierung gemäß der Rahmenvereinbarung Zustimmungen und Genehmigungen für die Entwicklung und den Betrieb von Epanko erleichtern wird.

Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass EcoGraf Chairman und CEO von Duma TanzGraphite bestimmt, während sich das Board of Directors der Gesellschaft zunächst aus drei Vertretern EcoGrafs sowie zwei Vertretung der Regierung Tansanias zusammensetzt.

Fazit: Die heutige, offizielle Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung zwischen EcoGraf und der tansanischen Regierung verdient die Bezeichnung „Meilenstein“ wahrhaftig. Nach langer Unterbrechung und zuletzt schon einigen Fortschritten, sollte die Entwicklung von Epanko nun wieder mehr Fahrt aufnehmen können, wobei das nächste große Ziel neben der Erteilung der Special Mining Licence dann die Projektfinanzierung sein dürfte. Auf jeden Fall erfolgt die Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung in einem äußerst positiven Umfeld für Batterierohstoffe wie Graphit, da nach wie vor prognostiziert wird, dass die Nachfrage nach Elektromobilen in den kommenden Jahren drastisch steigen wird. Zudem wurden in den USA gerade erst im Rahmen des Inflation Reduction Act neue Kreditkriterien für saubere Fahrzeuge ausgegeben, um die Lieferketten kritischer Mineralien zu stärken. Auch die EU kündigte weitere Maßnahmen zur Unterstützung der EU-Lieferketten in diesem Bereich an, während die Regierung Südkoreas Gesetzgebungen ankündigte, die verlangen, dass 50% aller kritischen und Batteriematerialien außerhalb Chinas bezogen werden. Wobei das natürlich nur einige Beispiel für die den Elektromobilitätssektor stützenden gesetzlichen Vorgaben weltweit sind. Es wird auf jeden Fall jetzt spannend sein zu sehen, was EcoGraf aus der Vorlage macht, die die Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung mit Tansania darstellt. Sollten in näherer Zukunft weitere Fortschritte erfolgen, dürfte das sich auch in der Kursentwicklung widerspiegeln. Denn wie sich an der Reaktion der Märkte gezeigt hat, ist das Interesse an EcoGraf trotz aller auf jeden Fall vorhandenen Risiken nach wie vor bzw. wieder hoch.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EcoGraf Ltd. halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der EcoGraf Ltd. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.