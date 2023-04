Wirtschaft Dax startet nach chinesischen Konjunkturdaten positiv

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.830 berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Zuwächse gab es am Morgen bei den Aktien von MTU, der Deutschen Bank und der Commerzbank. Von den für viele Experten überraschend hohen chinesischen Konjunkturwerte dürften sich die Anleger entscheidende Impulse erhoffen. "Die Vorgaben aus Asien geben dem Dax neue Dynamik", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow am Morgen.