Das Volatilitätsbarometer VIX hat gestern erstmals seit dem 04.Januar 2022 unter die Marke von 17 gefallen (an diesem Tag hatte der S&P 500 sein Allzeithoch über 4800 Punkten erreicht), gleichzeitg zeigte der Dollar gestern eine impulsive Rally. Da paßt vieles nicht zusammen: gestern stiegen die US-Renditen und der Dollar deutlich, gleichzeitig aber auch die Aktienmärkte - normalerweise sind diese Märkte negativ korreliert. Die Renditen und der Dollar wiederum stiegen gestern deutlich, weil die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed durch die starken NY Empire-Daten einen Rückschlag erlitten - die Märkte gehen nun mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90% davon aus, dass die Fed im Mai die Zinsen weiter anheben wird. Und während der VIX weiter fällt, steigt der SKEW jedoch deutlich an - da scheinen sich einige Player am Markt also abzusichern zu wollen gegen die allgemeine Euphorie..

Hinweise aus Video:

1. Kolanovic sagt, die Rally von Tech-Aktien ist zu heiß gelaufen

2. ChatGPT entschlüsselt Fed-Signale, liegt bei Aktien richtig

